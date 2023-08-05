Fenerbahçe’de ‘yabancı’ problemi

Fenerbahçe, yabancı oyuncu fazlalığına çözüm ararken Joao Pedro ve Diego Rossi ile yolları ayırdı. Miha Zajc ile sözleşme yenileyen sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunuyor.

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Yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra kadrosunu da şekillendiren Fenerbahçe, yabancı oyuncu sorununu çözmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunurken, en az 2 oyuncu ile daha yol ayrımına gitmek istiyor. 14 yabancı kuralı olması gerekçesiyle kontenjanda yer açmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal, kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna dahil etmediği isimlere de veda edecek.

Fenerbahçe kaleye, orta sahaya ve kanat mevkiine transfer yapmayı planlarken yabancı oyuncu kontenjanında da yer açmak zorunda. İlk etapta Joao Pedro ve Diego Rossi’nin bileti kesilirken sırada Gustavo Henrique ve Arao’nun yer alması bekleniyor. Takıma yapılan takviyelerde de Türk oyuncu arayışında bulunan sarı-lacivertliler, son olarak Mert Müldür’ü kadroya dahil etti.

LINCOLN’ÜN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINABİLİR

Fenerbahçe’de menisküs ameliyatı olan ve sahalara dönüşü ekim ayını bulabilecek olan Lincoln’ün sözleşmesi askıya alınabilir. Brezilyalı orta saha için nihai karar henüz verilmedi.

BATSHUAYI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sarı-lacivertli ekipte, yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi’nin yüzü gülmüyor. Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satabilir.

EKAMBI İLE SONA DOĞRU

Yabancı basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, sol kanat ve forvet olarak görev alabilen Karl Toko Ekambi’de sona yaklaştı. Lyon’un İsviçre kampına dahil edilmeyen Ekambi ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli yönetim, transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. (DHA)