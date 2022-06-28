Fenerbahçe’de yabancı sayısı sorunu

Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için kolları sıvadı. Kesin yolların ayrılacağı isimler belirlenirken yolların ayrılması istenen oyuncular için de arayış sürüyor.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürüyor. 1-8 Temmuz’da Avusturya’da kamp çalışmalarına devam edecek sarı-lacivertliler, 2 hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda takıma katılması istenen oyuncular için çalışmalar devam ederken ayrılması planlanan oyuncular için de planlar yapılıyor.

TISSERAND VE NOVAK KULÜP ARIYOR

Caulker, Meyer, Samatta ve Lemos’a kesin olarak gidecek gözüyle bakılırken Tisserand ile Novak için ise girişimler devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yolları ayırmak istediği ancak kontrattan dolayı beklemede olduğu Tisserand ve Novak için kulüp arayışları sürüyor.

Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe’de bu sayının 12’ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12’ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

FORVET TRANSFERİ BEKLEMEDE

Fenerbahçe’de forvet transferi için ise bekleyiş sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını tamamlamadan forvet transferine sıcak bakmıyor. Yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarında da takımı görmek isteyen Jesus, forvet transferi için yönetime raporunu sunacak.