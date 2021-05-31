Fenerbahçe’de yeni başkan adayı Eyüp Yeşilyurt! Ali Koç’a rakip oldu…

Fenerbahçe'de 5-6 Haziran tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seçimlerde mevcut başkan Ali Koç'un ardından ikinci aday Eyüp Yeşilyurt oldu.

1970 yılında İstanbul'da doğan Yeşilyurt, ticaretle uğraşırken, başkanlık çalışmalarıyla alakalı 7 Haziran Pazartesi günü bir basın toplantısı gerçekleştireceğini ifade etti.

Adaylığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yeşilyurt, “Fenerbahçe’nin haklarını savunma konusunda ekranlarda esip gürleyen, süslü ve iddialı sloganlar sarfeden değil, arka planda iş bitiren, sonuç odaklı, vaadleri icraate dönüştürebilen güçlü bir yönetim olacağız” dedi.

“Fenerbahçe sahipsiz değildir” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Yeşilyurt, “Kulübümüze geçmişte yanlış yapmış, hiçbir yönetici, futbolcu, personel veya kişiyi her ne sebeple olursa olsun kulübümüzde görmeyeceksiniz. Hiçbir şekilde plansızlığa ve yolda değişen planlara anlayışımız yok, olmayacak” ifadelerini kullandı.

İşte Eyüp Yeşilyurt’un açıklaması: