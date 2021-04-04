Fenerbahçe’de yeni sağ bek Elseid Hysaj

Fenerbahçe’de gelecek sezonun planlaması sürüyor. Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler sağ bek bölgesine yapılacak hamle için adayını belirledi. Gökhan Gönül'ün sezon sonunda futbolculuk kariyerini noktalama ihtimaline karşı hazırlığını yapan yönetim Napoli'den Elseid Hysaj'ı kadroya katmayı planlıyor. 27 yaşındaki Arnavut oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TAKIMDAN AYRILACAK

Hysaj’ın bedelsiz olarak kadroya dahil edilebilecek da Fenerbahçe yönetiminin bu transferde karar kılmasının bir nedeni. Kariyerine farklı bir takımda devam etmek isteyen Arnavut futbolcunun menajeri de daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun sezon sonunda Napoli'den ayrılacağını açıklamıştı. Hysaj'ın Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ve teklifi değerlendireceği de belirtildi.