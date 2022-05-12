Fenerbahçe’de yeni sezonun parolası: 100. yılda 29. şampiyonluk

Fenerbahçe yönetimi yeni sezonun planlamasını çizdi. Sekiz sezonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Cumhuriyet’in 100. yılında 29. şampiyonluk istiyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, 2022-23 sezonuna büyük önem veriyor. Hem sekiz sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek hem de Cumhuriyet'in 100. yılı, 28 şampiyonluk başvurusuna yanıt bekleyen sarı-lacivertliler için bambaşka motivasyonlar anlamına geliyor. Bunu dile getiren Başkan Vekili Erol Bilecik, tüm planlarını yeni sezonda şampiyon olmak için yaptıklarını söyledi.

Bilecik şöyle konuştu: “Önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti için muazzam önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. 100. yılda o kadar şehidi olan, bu ülkenin bütün etmenleri için savaşan, bu ülkeye değer katan Fenerbahçe camiasına bu şampiyonluk çok yakışır. Şu anki bütün planımız, programımız, çalışma aşkımızla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Fenerbahçe'yi şampiyon görmek.”

SZALAI SEVİNCİ

Fenerbahçe, Karagümrük maçına bileniyor. İsmail Kartal idaresindeki idmanda çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi. Pelkas, Arda ve Crespo tedavi olurken Osayi ile S.Aziz özel program uyguladı. Hızla iyileşen Szalai'nin ise bu hafta kadroya girmesi bekleniyor.