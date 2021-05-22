Fenerbahçe’de yeni teknik adam 48 saat içinde netleşebilir

Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezonki yol haritasını belirleyecek toplantılardan biri bu hafta sonunda gerçekleşecek. Başkan adaylığını açıklayan ve hoca konusunu 1 Haziran'a kadar netleştireceklerini söyleyen Ali Koç, takımı lig üçüncüsü yapan Emre Belözoğlu ile bir araya gelecek. Çeşme'deki tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen Belözoğlu, takımla ilgili raporunu Koç'a sunarak transferler ile ilgili de fikir alışverişinde bulunacak.

Genç hocanın takımı tanıması ve oyuncularla güçlü bir iletişime sahip olması öne çıkan avantajları. Ancak tecrübesiz oluşu ve 2-1 kaybedilen Sivas maçı, Koç'u düşündürüyor.

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ADAY ENFLASYONU

BAŞKAN Ali Koç, Emre Belözoğlu ile devam etme eğiliminde olsa da Fenerbahçe için teknik direktör adaylarına her gün yenisi ekleniyor. Liste başında EURO 2020 sonrası milli takımlardaki görevlerine veda edecek olan Löw ile Dalic var. 2021'de takım çalıştırmayan Favre de adaylar

arasında. İspanyol medyası ise son olarak Getafe'yi çalıştıran Bordalas'ı öne çıkardı.