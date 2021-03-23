Fenerbahçe’de yeni teknik direktör iddiaları! Sezon Erol Bulut ile bitecek ama…

Spor kamuoyunda Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında favori olamamasının sebebi olarak görülen Teknik Direktör Erol Bulut'un geleceği belli oldu. Başkan Ali Koç ve yönetimi, Bulut ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Şu anda bir hoca değişikliğinin takıma zarar vereceğini düşünen Koç, sezon sonunda yeni hoca konusunu yönetimle yeniden masaya yatıracak. Gelecek sezon görevde olması beklenmeyen Bulut'un yerine dünyaca ünlü teknik adamlarla görüşülecek. Sarı lacivertli yönetimin River Plate'i çalıştıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo ile ilgilendiği iddia edildi.

Arjantinli gazeteci Martin Castilla, TNT Sports adlı kanaldaki futbol programında Fenerbahçe’nin River Plate'i çalıştıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo’yu takımın başına getirmek için harekete geçtiğini söyledi.

RIVER PLATE’İ AYAĞA KALDIRDI

Sarı lacivertli kulübün birkaç gün içinde 45 yaşındaki teknik adama resmi teklif yapılacağı belirtilirken, ekonomik anlamda büyük bir teklif yapılması halinde Gallardo’nun ‘evet’ diyeceğini ve 2014 yılından bu yana çalıştığı River Plate’ten ayrılıp, Türkiye macerasına başlayabileceğini söyledi. 2014’ten beri River’ı çalıştıran Gallardo, kulübe en başarılı dönemlerinden birini yaşattı. Gallardo, 2’si Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi sayılan Libertadores olmak üzere 12 kupa kazanmayı başardı.

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ZLATKO DALİC İLE BİR KEZ DAHA TEMASA GEÇİLECEK

Hırvatistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Zlatko Dalic de listede yer alıyor. Sarı lacivertliler Dalic ile sezon başında takımın başına getirilmek istenmiş, ancak 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesiyle transferi gerçekleşmemişti. Sarı lacivertliler Avrupa Şampiyonası sonrası Zlatko Dalic'i takımın başına getirmek istiyor. 54 yaşındaki Hırvat teknik direktör de artık bir kulüp çalıştırmak istiyor ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

LÖW DE ADAYLAR ARASINDA

Listede yer alan isimlerden biri de 2020 Avrupa Şampiyonası sonrası Almanya milli takımı bırakacağını açıklayan Joachim Löw. Sarı lacivertliler Löw'e de teklifte bulunacak. Ancak Alman basınında yer talan haberlerde, 61 yaşındaki tecrübeli teknik adamın görevinden ayrıldıktan sonra bir süre yeşil sahalardan uzak kalmak istediğine dikkat çekildi.