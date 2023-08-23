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Fenerbahçe’de yeniler göz doldurdu, gidenler dev gelir kazandırdı

Şimdiye kadar oynadığı altı resmi maçın hepsini kazanan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de iddiasını sürdürüyor. Yeni transferlerden Dzeko, Szymanski ve Tadic göz dolduruyor. Yaz transfer döneminde 52 milyon Euro gelir elde eden kulüp, finansal alanda da olumlu adımlar atıyor.

İrfan YİRMİBEŞ
Yayınlanma: 07:40 - 23 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Fenerbahçe’de yeniler göz doldurdu, gidenler dev gelir kazandırdı

Sezona altı maçta alınan altı galibiyetle başlayan, Trendyol Süper Lig'de liderliğe yükselen ve Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de keyifler yerinde…

Bu performansın arkasında ise ağırlıklı olarak yeni transferlerin katkısı var. Sarı-lacivertlilerin yaz döneminde kadrosuna kattığı futbolcular, geride kalan altı karşılaşmada 12 gol-8 asistlik katkı verdi ve takımlarını sırtladı.

Detaylara gelirsek…

Edin Dzeko 4 gol-2 asist, Szymanski 3 gol-3 asist, Tadic 3 gol-2 asist, Kent ile Becao birer gol ve Cengiz ise 1 asiste imza attı. Djiku gol atamasa da kısa sürede savunmanın banko ismi olmayı başardı.

Bunun yanı sıra bu sezon A Takım için transfer edilen tüm isimler az ya da çok süre aldı. Bu sayede İsmail Kartal takımını dinlendirebildi. 10 isimden yoksun çıktığı Samsunspor deplasmanında bile zorlanmadan kazanmayı bildi.

GELİR 52 MİLYON EURO’YA ULAŞTI

Fenerbahçe, Henrique'nin de satılmasıyla bu yaz elde ettiği transfer gelirini 52 milyon Euro'ya yükseltti. Özellikle takımda düşünülmeyen Rossi, Bruma, Berisha ve Arao'nun karla satılması, Joao Pedro'nun da 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanması yönetimi rahatlattı.

KİMDEN NE KADAR KAZANILDI?

  • Arda Güler: 20 milyon Euro
  • Szalai: 12.3 milyon Euro
  • Bruma: 6.5 milyon Euro
  • Rossi: 5.1 milyon Euro
  • Berisha: 4 milyon Euro
  • Arao: 3 milyon Euro
  • Henrique: 1.2 milyon Euro
  • TOPLAM: 52.1 milyon Euro
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