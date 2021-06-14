Fenerbahçe’de yerli devrimine devam

F.BAHÇE'DE yeni sezonda Türk oyuncu hamlesi devam edecek. Yabancı kısıtlamasına göre planlarını bu doğrultuda yapan Fenerbahçe, A Milli Takım forması giyen futbolcuların yanı sıra TFF 1. Lig ve Süper Lig'de forma giyen genç oyuncuları yakından takip ediyor.

A Milli Takım'dan Umut Meraş, Kenan Karaman ve Kaan Ayhan isimleri gündemde. Sarı lacivertliler yine Bursaspor'dan Burak Kapacak, Altınordu'dan Enis Destan ve Burak İnce, Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar, Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp gibi isimleri kadroya katarak, A Milli Takım ve Ümit Milli Takım'ın önemli parçalarını bir araya toplayarak Türk oyuncu ağırlıklı bir yapı oluşturmak istiyor.

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BJELICA-FAVRE ÖNE ÇIKTI

FENERBAHÇE, yeni teknik direktör konusunda iki önemli isimle temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler, 2+1 yıllık kontrat önerdiği Lucien Favre'nin vereceği cevabı bekliyor. Prensipte anlaşılan Nenad Bjelica için de gözler kulübü NK Osijek'ten çıkacak kararda. Başkan Ali Koç, bu isimlerden birini göreve getirecek.