Fenerbahçe’de yıldızlara koruma

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, omurgası oturan takımı yeni sezonda bozmak istemiyor. Sarı-lacivertliler kilit isimleri koruyup eksik bölgelere nokta transferler yaparak yeni sezona girmek istiyor. Böylece, bazı milli futbolcular hariç eksiksiz bir kamp dönemi geçirilmiş olacak. Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Attila Szalai, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Dimitrios Pelkas ‘korumaya alınan' isimlerin başında geliyor.

KİRALIK YOK

Bu oyuncular için belirlenen bonservis bedeli en az 20 milyon Euro. Bu 4 oyuncunun yanı sıra İrfan Can Kahveci de yeni sezonda takımın değişmezleri arasında yer alacak. Yerli ve milli oyuncular takımın iskeletini oluşturacak, yeni yabancı oyuncu kuralına da hazırlık yapılacak. Ezeli rakiplerinin aksine kiralık oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertliler, kadronun yeniden yapılanması konusunda bir adım öne çıkacak.

AMUZU İDDİASI

Tuttomercato’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Anderlecht forması giyen, Belçika U21 Milli Takımı oyuncusu Francis Amuzu'ya resmi teklif yaptı. Sol açıkta oynayan 1999 doğumlu futbolcu bu sezon 29 maçta görev aldı; 2 gol – 3 asistle takımına katkıda bulundu. İnter, Bayer Leverkusen, Mainz ve Roma'nın da ilgilendiği Amuzu için Anderlecht'in 8 milyon