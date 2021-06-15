Fenerbahçe’de yoğun kamp maratonu başlıyor

FENERBAHÇE için yoğun ve hareketli günler başlıyor. Başkan Ali Koç ve yönetimi, birçok konuda yoğun mesai harcayacak. Sarı-lacivertlilerde gündemin 1 numaralı maddesi yeni teknik direktör… Yeni sezon kampına 15 gün kaldı ve Ali Koç, yeni yabancı teknik direktörü bu süre içinde açıklayacak. 25-26 Haziran tarihleri arasında ise seçimli genel kurul yapılacak. Yeniden seçilmesine kesin gözle bakılan Başkan Koç, güven tazeleyecek.

HATAYA YER YOK

YENİ gelecek teknik direktörle birlikte Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması devreye girecek. Takımdan gönderilmesi beklenen futbolcuları yeni teknik heyetin raporu doğrultusunda gönderecek olan yönetim, transfer edilecek futbolcular için görüşmeleri hızlandıracak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık kampında takımdaki kalabalık oyuncu grubunu azaltıp, yeni transferleri takıma katmayı planlıyor. Yönetim, yoğunlaşan takvimde birçok konuda hata yapmak istemiyor.

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FREY’E TEKLİFLER GELİYOR

GEÇEN sezon Belçika'nın Waasland-Beveren takımında kiralık olarak forma giyen Michael Frey'in talipleri artıyor. Standard Liege, İsviçreli golcü için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Kanarya ise kapıyı 3 milyon Euro'dan açtı. Anderlecht ve Genk'in de pusuda beklediği öğrenildi.

CENGİZ’E SIKI PRES

YENİ sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Cengiz Ünder'den vazgeçmiyor. Sarı-lacivertliler, daha önce temas kurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı milli futbolcuyu ikna etmek için uğraşıyor. Bonservisinin bulunduğu Roma'nın kadroda düşünmediği Cengiz için Başkan Ali Koç devreye girdi. Koç, görüştüğü Cengiz'e “Gelip bu takımın yıldızlarından biri ol” ifadesini kullandı. A Milli Takım'da bulunan başarılı futbolcudan gelecek yanıt bekleniyor.