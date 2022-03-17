Fenerbahçe’de Z kuşağı geliyor!

Fenerbahçe, gelecek sezon kadro iskeletini genç yıldızlarıyla kuracak. Gustavo ve Sosa başta olmak üzere birçok tecrübeli isim gözden düştü. Genç Arda, Ferdi, İsak ve Muhammed'le dinamik bir kadro oluşturulacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin geleceği dünden daha çok parlak… Gustavo ve Sosa'yla yolları ayıracak olan yönetim, yeni sezonda kadro iskeletini parlayan genç yıldızlarıyla kurmayı planlıyor.

Arda Güler başta olmak üzere İsak, Ferdi ve Muhammed gibi isimler ön planda olacak. Muhammed'in, kiralık olarak forma giydiği Giresun'da iyi işler yapması yüzleri güldürdü. Benfica altyapısından transfer edilen 16 yaşındaki İsak Vural, gelecek sezon profesyonel olacak.

YENİ YAŞ ORTALAMASI: 22.6

Yabancı kuralındaki “Altyapıdan oyuncu zorunluluğu” önemli bir madde olarak dikkat çekiyor. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak. Fenerbahçe, bu kurala Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya'yla uyacak. Sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki kadro yaş ortalamasının 22.6 olması bekleniyor. Camia bu nedenle geleceğe artık daha umutlu bakıyor.

SOSA’YA ALTIN MAKAS

Jose Sosa, gelecek haftalarda kadroda düşünülmüyor. 36 yaşındaki tecrübeli yıldız, ligde son 4 maçta kadroda yer almasına rağmen süre almadı. Performansından daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Sosa ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Tecrübeli yıldız, sadece 2 asistle skora katkı sağladı. Tangocu, 0.3 şut, 0.1 isabetli şut, 0.4 dripling gibi oldukça düşük istatistiklere sahip.

GENÇLERE İMZA ŞOV

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile bugün sözleşme imzalanacağını açıkladı. Tören saat 17.30'da 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek.