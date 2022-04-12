Fenerbahçe’de zaferi getiren 7 hamle! A’dan Z’ye hummalı bir çalışma…

Sarı-lacivertliler, Aslantepe’de yendiği ezeli rakibini Kadıköy’de de yıktı. İsmail Kartal ve ekibi meşaleyi yaktı. Yönetim, taraftar ve futbolcuların katkısıyla da başarı geldi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe için 2-0'lık galibiyetle biten Galatasaray derbisi, her zamankinden önemliydi. Sarı-lacivertliler, evinde ezeli rakibini 2016'dan beri yenemiyordu. İkincilik koltuğuna bir türlü ulaşılamıyordu. Kritik galibiyetin temelleri, Samandıra'da atıldı. Fenerbahçe, şans eseri değil 7 önemli hamlede rakibini alt etmeyi bildi.

‘Galatasaray derbileri Fenerbahçe'nin bayramıdır' sloganıyla, tüm tesis bayraklarla süslendi. Ekranlarda derbi zaferleri izlettirildi. Mert Hakan liderliğinde futbolcular kendi aralarında toplantılar yaptı. Takım halinde yemeğe çıkıldı. Takım ruhu oluşturuldu. İsmail Kartal ve yardımcıları rakibi titizlikle analiz etti. Fiziksel çalışmalara da ağırlık verildi. Galatasaray adeta ezberletildi. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, hazırlık sürecinde takımın yanında oldu. Onların katkısı, moral-motivasyonu çok artırdı. Yönetim, derbi öncesinde futbolcuların tüm maç başı ve transfer taksitlerini hesaplara yatırdı. Ödeme doping etkisi yarattı. Kartal, satranç ustası gibi takımını yönetti. Rakibin, defanstan oyun kurması engellendi. M.Hakan ve İrfan Can'ın pasları denge bozdu. Taraftarlar, Kadıköy'deki eski derbi atmosferinin yeniden oluşmasını sağladı. Futbolcular tribünleri gezerek teşekkür etti.

İRFAN CAN: BU DAHA %50

Vitor Pereira döneminde mevkisi dışında oynatıldığından kendini bulamayan İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın tedrisatında kalitesini kanıtladı. Henüz yüzde 50 kapasitede olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, “Her gün daha fazla çalışıyorum. Kısa sürede yüzde 100 potansiyelimi sahaya yansıtabilirim” dedi.

BÜYÜK COŞKU

Maç sonunda hem soyunma odasında hem de Samandıra'da büyük sevinç vardı. Galibiyeti taraftarlarla kutlayan sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasında Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci karşıladı. Tesislere gelen yüzlerce Fenerbahçeli de takımı bağrına bastı.

KARTAL KALACAK MI? GİDECEK Mİ?

Kanarya’da gündem İsmail Kartal… Göreve 21. haftadaki Antalya maçı ile gelen, geçen dört ayda takımı Şampiyonlar Ligi potasına taşıyan Kartal'ın geleceği tartışılıyor. Tecrübeli teknik adam, “Daha erken gelseniz şampiyonluk ateşi yanar mıydı” sorularına yanıt vermiyor, gelecek sezon da takımın başında olmak istediğini net şekilde dile getirmiyor. Ali Koç ile yöneticilere, camia içinden “Maceraya gerek yok, İsmail Hoca ile devam edelim” görüşünün geldiği biliniyor. Koç ise henüz ikna olmuş değil. F.Bahçe'nin patronunun gündeminde Joachim Löw ve Jorge Jesus bulunuyor.