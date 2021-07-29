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Fenerbahçe’de Zanka ve Samatta sevinci

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Zanka ve Samatta takımla birlikte çalıştı.

Güncellenme: 13:46, 29/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Zanka ve Samatta sevinci

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan idmanı Hollanda ekibi PEC Zwolle ile oynan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mathias Zanka ve Mbwana Samatta takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Yayınlanma Tarihi:13:45,