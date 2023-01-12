Fenerbahçe’de zincirleme kaza

Son beş maçta artan bireysel hatalar, Fenerbahçe'ye pahalıya mal oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takım savunmasını oturtmak için özel çalışmalara başladı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan bireysel hatalar Galatasaray derbisinde tavan yapmıştı. Kritik maçta rakibe iki asist yapan sarı-lacivertli futbolcuların bu hataları son 5 haftadaki 3 yenilgiye zemin hazırladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus takım savunmasında yaşanan sıkıntıların bu hataları getirdiğini düşünerek antrenmanlarda özel çalışmalar yaptırmaya başladı. Giresun maçında Serdar Aziz iki bireysel hata yaparak, iki gole neden olmuştu. Trabzonspor mücadelesinde ise Crespo iki basit sarı kartla takımı yalnız bıraktı. Ardından Henrique adamını kaçırdı. Galatasaray derbisinde Osayi ve Serdar Dursun rakip oyunculara asist yaptı. Kaleci Altay Bayındır'ın da formsuzluğu bu üç maçta 9 puan kaybedilmesine neden oldu.

Portekizli çalıştırıcı oyuncularına son haftalarda yaptıkları hataları tek tek göstererek, uyarılarda bulundu. Takım savunmasına yönelik çalışmaları hızlandırdı. Tecrübeli isim yanlış pas tercihleri ve konsantrasyon kayıplarının da düzeltilmesini istedi.

YÜKSEK DÜŞÜŞ

Sezon başı performansı ile Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek, formayı unuttu. Ligde en son 11. haftadaki Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, bu mücadelenin ardından son 7 maçta sadece 8 dakika forma giyebildi. Galatasaray derbisinde ise kadroya alınmadı.