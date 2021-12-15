Fenerbahçe’de zirveye bedel 11 gol, 15 puan

Fenerbahçe'nin ligde yediği 20 golün yarısından fazlası bireysel hatalardan kaynaklandı. Tam 7 maçta yapılan hatalar skora etki etti, 15 puanlık fatura Kanarya’nın zirve umutlarını baltaladı.

İrfan YİRMİBEŞ

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“BU seviyede bir takım bu hataları yapmamalı. Yaptığımız bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum…” Bu sözlerin sahibi Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira… G.Antep FK'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından bir maçı daha bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerinden dert yanan Portekizli, aslında sezonun geride kalan bölümüne de ayna tutuyordu. Sarı-lacivertli futbolcular, tam yedi maçta gole dönüşen hatalar yaptı. Yenilen 20 golün 11'i bu şekilde geldi.

HATA VARSA ZOR KAZANIYOR

F.BAHÇE, söz konusu hataların yapıldığı Sivasspor, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe ve son olarak G.Antep FK karşılaşmalarında üç yenilgi ve üç beraberlik yaşarken bir galibiyet alabildi. Kaybedilen puanların yarısı bile sarı-lacivertlileri şampiyonluk yarışında çok daha avantajlı bir yerde olmasını sağlayacaktı. En çok hata yapan isimler ise kaleciler Altay Bayındır ve Berke Özer olarak kayıtlara geçti.

İŞTE O MAÇLAR VE BİREYSEL HATALAR

SİVASSPOR (1-1): Altay çalım atarken topu kaptırdı, sonrasında penaltı yaptırdı.

Altay çalım atarken topu kaptırdı, sonrasında penaltı yaptırdı. HATAYSPOR (2-1): Osayi pas hatası yaptı, Altay kötü vuruşa rağmen golü yedi.

Osayi pas hatası yaptı, Altay kötü vuruşa rağmen golü yedi. TRABZON (1-3): Altay, Bakasetas'ın frikik vuruşunu içeri çeldi. Szalai basit bir penaltı yaptırdı. Novak'ın kaptırdığı top 3. gole dönüştü.

Altay, Bakasetas'ın frikik vuruşunu içeri çeldi. Szalai basit bir penaltı yaptırdı. Novak'ın kaptırdığı top 3. gole dönüştü. ALANYA (1-2): Szalai'nin arkasına kaçırdığı Efecan ilk golün asistini yaptı.

Szalai'nin arkasına kaçırdığı Efecan ilk golün asistini yaptı. KAYSERİ (2-2): Berke, ilk golde ceza sahasında topu uzaklaştıramadı; ikincide de yapılan ortayı izledi.

Berke, ilk golde ceza sahasında topu uzaklaştıramadı; ikincide de yapılan ortayı izledi. GÖZTEPE (1-1): Mesut Özil'in hatalı pasında araya giren Jahovic golü attı.

Mesut Özil'in hatalı pasında araya giren Jahovic golü attı. G. ANTEP (2-3): İlk iki golde Gustavo, üçüncüsünde ise Min Jae Kim'in hataları vardı.

İLK DEVRE BİTER, PEREİRA GİDER!

F.BAHÇE yönetimi, sürekli tartışılan ve tüm desteğe rağmen istenen sonuçları alamayan Vitor Pereira'yla gönül bağını kopardı. Edinilen bilgilere göre Portekizli her ne kadar takımda kalmayı isteyip şampiyon olacaklarını da söylese artık uzatmaları oynuyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, Pereira'nın takımı devre arasına kadar getirmesini istiyor. Ayrılığın lig arasında yaşanması bekleniyor. Tecrübeli hocanın tazminatı yok ancak iki yıllık sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'deki ilk döneminde de görevden alındıktan sonra kulübü FIFA'ya şikayet etmiş ve maaşının bir bölümünü almıştı.

DERBİ ÖNCESİ 3 MÜJDE

BEŞIKTAŞ maçı hazırlıklarına bugün başlayacak Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Mert Hakan ve Valencia'nın idmanlara çıkması bekleniyor. Cezası biten İrfan Can da derbide yer alacak.

MİGUEL CRESPO ISINIYOR

MIGUEL Crespo, performansıyla büyülüyor. Portekizli orta saha, Göztepe, Rizespor ve Gaziantep sınavlarında 43 ikili mücadeleden 31'ini kazandı, %83'lük oranla 105 isabetli pas yaptı.