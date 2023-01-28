Fenerbahçe’deki düşüşü kanıtlayan rakamlar! Gündüzden geceye…

Fenerbahçe'nin son haftalardaki düşük performansı rakamlara da yansıdı. Ligin ilk bölümüne hücum gücüyle damga vuran Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası'ndan sonra eski formlarının uzağında kaldı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin Dünya Kupası arası sonrası yaşadığı düşüş, hücum istatistiklerine yansıdı.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Kanarya'nın ilk 12 maçlık periyodu ile son 7 maçlık periyodu arasındaki fark, rakamlarla kanıtlandı.

Bu süreçte sarı-lacivertlilerin iyileşen tek istatistiği, rakip ceza sahasında (RCS) topla buluşma oldu ama bu, skorlara yansımadı. Ligin ilk 12 maçlık döneminde 6 isabetli şut ortalamasına sahip olan Fenerbahçe, son 7 maçta 5.86’ya geriledi.

Sarı lacivertlilerde göze çarpan en ciddi düşüş gole çevirme ortalamasında oldu. İlk 12 maçta %28 olan oran, son 7 maçta %18’e kadar düştü.

Rakip ceza sahasında topla buluşma oranı artsa da, gol beklentisi ve gol pozisyonu istatistiklerinde de gerileme yaşandı.