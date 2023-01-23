Fenerbahçe’deki serbest düşüşün nedeni belli… İsabet yaratamıyor!
Fenerbahçe'nin son haftalarda şutları gole çevirme oranı yüzde 8'e kadar düştü. Sarı lacivertliler bu alanda ligin en kötü üçüncü takımı.
Sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe'de son haftalardaki düşüşün nedeni belli: Şutları gole çevirme oranının düşmesi…
Bu oran ilk 7 haftada yüzde 20 iken, 8-14. haftalar arasında yüzde 13'e geriledi. Sonraki haftalarda ise yüzde 8 oldu ve sarı-lacivertliler liderlikten indi.
Fener, 14. haftadan sonraki yüzde 8'lik şutları gole çevirme oranıyla Giresun ve Hatay'dan (Yüzde 6) sonraki en kötü istatistiğe sahip üçüncü takım oldu. Jesus'un öğrencileri, 3-0 kaybedilen Galatasaray (4'ü isabetli 13 şut) ve Trabzonspor (8 isabetsiz şut) maçlarında gol atamamıştı.
RAKİP ÜMRANİYE
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda, puan cetvelinin son sırasındaki Ümraniyespor ile karşılaşacak. Tek eksik, sakatlığı süren Joao Pedro. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Mert Hakan, Ferdi ve Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.