Fenerbahçe’deki vazgeçilmezler belli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 8 lig maçında 8 farklı 11 kullandı. Fenerbahçe'de 5 futbolcu vazgeçilmezler arasına girdi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Milli araya lider giren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın ilk 11 netleşmiş değil. Portekizli hoca, ligde geride kalan ilk 8 haftada 8 farklı 11 sahaya sürdü. Pereira, hem yoğun maç trafiği hem de sakatlıklar nedeniyle sürekli rotasyon yaptı ama beş oyuncudan hiç vazgeçmedi. Kalede Altay Bayındır, stoperde Min Jae Kim ve Attila Szalai, orta sahada Luiz Gustavo, kanat bekte de Ferdi, 8 maçın tamamına ilk 11’de başladı.

FORMA REKABETİ

Altay, kupada dinlenecek. Üçlü stoperde Kim ve Szalai'nin partneri Serdar Aziz veya Tisserand olacak. Gustavo da birinci kaptanlığa getirildikten sonra daha fazla sorumluluk almaya başladı; Sosa, Mert Hakan, Crespo ve Meyer ile forma rekabetine girecek. Ferdi ise bir kanat oyuncusu olmasına rağmen bek olarak kullanılacak.

KIM DERS ALIYOR

Güney Koreli stoper Kim, kariyerinde ilk kez Avrupa'da forma giymenin sıkıntısını çekiyor. Genç stoper, Korece bilen tercüman olmadığı için takım arkadaşlarıyla daha iyi bir iletişim sağlamak amacıyla İngilizce dersi alıyor.

BERISHA’YA YENİ GÖREV

Pereira, Berisha'ya yeni bir rol vermeye hazırlanıyor. Portekizli hoca, Alman forveti hücum hattının en ucunda değil, 3-4-2-1 dizilişinde forvet arkasındaki ikiliden biri olarak kullanmayı planlıyor.