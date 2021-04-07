Fenerbahçe’den 1959 yılı öncesi için 3 belge paylaşımı

Türk futbolunda şampiyonluk tartışması devam ediyor… Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusunda Twitter hesabından 3 ayrı belge paylaşarak Galatasaray Kulübü’ne cevap verdi.

FENERBAHÇE’NİN PAYLAŞIMLARI ŞÖYLE;

Fenerbahçe: Belge1: 1959 öncesi Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama ‘gelin medenice tartışalım’ çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç’ı anlatırken Ankara Demirspor’un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNDA görev aldığını itiraf ediyor.”

Fenerbahçe: Belge2: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama çağrımıza cevap vermeyen G. Saray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç’ı anlatırken Ankara Demirspor’un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNDA görev aldığını itiraf ediyor.

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Fenerbahçe: Belge3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama ‘gelin medenice tartışalım’ çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor.