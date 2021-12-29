Fenerbahçe’den 3 Temmuz göndermesi
Fenerbahçe, Afjet Afyonspor ile oynadığı kupa maçında 3 Temmuz'a göndermede bulunduğu özel bir pankart açtı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor’u konuk etti. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’ndaki kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulundu.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’ndaki beraatları onamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı. Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek “Alın Terimiz, Davamızdı! Haklıydık, Kazandık!” ifadesine yer verildi.
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular sahaya aynı pankartla çıktı.