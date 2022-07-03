Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 3 Temmuz gerilimi

Fenerbahçe Kulübü'nün yayınladığı 3 Temmuz mesajı sonrası Trabzonspor'dan da bir paylaşım geldi. Fenerbahçe, Trabzonspor'un paylaşımına yanıt verirken, bordo-mavili kulüp sonrasında bir paylaşımda daha bulundu.

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Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından 3 Temmuz mesajı yayınladı.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda “Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! 3 Temmuz tartışmaya kapalı” denildi.

Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz!#3TemmuzTartışmayaKapalı pic.twitter.com/6lDeFcSpHo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

Resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“Bugün 3 Temmuz 2022. Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011! Biz konuştuk, Susmadık, Geri adım atmadık, Onların en güçlü zamanında, Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık! “Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor” derken biz, Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik! “Deliller var” diyenlere “En Büyük Delillimiz Alın Terimiz” dedik, Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık! Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik! Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! Kim suçlu biliyoruz! Suçlular hesap verecek, bekliyoruz! 3 Temmuz'un 11.yıldönümünde, Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı, Şimdi hesap vermelerini istiyoruz!”

TRABZONSPOR DA PAYLAŞIMDA BULUNDU, FENERBAHÇE YANIT VERDİ

Öte yandan Trabzonspor Kulübü de, resmi Twitter hesabından bir 3 Temmuz paylaşımında bulundu.

3 Temmuz

UEFA

Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi

Malumun İlanı: https://t.co/JvhZ7Cdew6 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022

Paylaşımda “3 Temmuz, UEFA, Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi, Malumun İlanı” denildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor’un bu paylaşımına yine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

3 Temmuz

Fetullahçı Terör Örgütü

Destekçilerinin sonu

Malumun İlanı: pic.twitter.com/KGgSs9Uorh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yazdığı yazıya yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük. #3Temmuz pic.twitter.com/3Q61nbxdiT — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022

Paylaşımda “Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük” denildi.