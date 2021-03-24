Fenerbahçe’den açıklama: “Türkiye’de futbol 1959’dan önce de vardı”

1959 yılı öncesinde kazandığı 9 şampiyonluğun Süper Lig’e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için TFF’ye başvuran Fenerbahçe’den yeni bir paylaşım geldi.

Kulübün resmi twitter adresinden şu paylaşım yapıldı:

“Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonları Türkiye’yi Şampiyon Kulüpler Kupası’nda (Bugünkü Şampiyonlar Ligi) temsil etmedi. Bu yüzden ulusal şampiyonluk hesabına katılamazlar -YANLIŞ-)

Bu iki organizasyonun şampiyonları Şampiyonlar Ligi’ne katılmadı çünkü Şampiyonlar Ligi henüz başlamamıştı! Şampiyonlar Ligi, UEFA’nın 1954 yılında kurulmasının ardından ilk defa 1955-56 sezonunda düzenlendi. Türkiye Futbol Birincilğini ve Milli Küme dönemi ise 1924-1951 arasını kapsıyor. Dolayısıyla UEFA’nın kurulmasından ve Şampiyonlar Ligi’nin oynanmaya başlamasındanh önceki bir dönemdeki ulusal şampiyonların sırf bu sebepten ötürü sayılmaması akla ve mantığa aykırıdır. Dünya’da hiçbir ülke ulusal şampiyonluklarının sayımını kulüpler arasındaki uluslararası turnuvaların başlama tarihine dayandırmaz. Öyle olsa Avrupa Liglerinin hepsinde şampiyonluklar sayılmaya 1955-56 sezonunda başlardı -DOĞRU-)