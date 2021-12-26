Fenerbahçe’den Ahmet Ağaoğlu’nun açıklamalarına tepki

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Başakşehir maçı sonrası şampiyonluğa ilişkin "Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur" ifadelerini Süper Lig'in ikinci yarısı adına soru işareti yaratacak tarzda olduğunu belirterek tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Başakşehir maçı sonrası şampiyonlukla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bilecik, Ağaoğlu’nun açıklamalarının ligin ikinci yarısı adına soru işareti yaratacak tarzda olduklarını belirtti.

AHMET AĞAOĞLU: BU KUPANIN SAHİBİ TÜM ANADOLU’DUR

0-0 sona eren Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söylemişti:

“Trabzonspor’un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor’un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu’dur”

“Oynanacak maçları ‘soru işareti’ haline getirecek bir açıklama”

Ahmet Ağaoğlu’nun bu sözlerine Twitter üzerinden cevap veren Erol Bilecik, “Bu açıklama, Futbol dinamiklerinin olağan akışına aykırıdır. Zira ligin 2.yarısında oynanacak maçları “?” haline getirecek bir açıklamadır. Kıymetli Anadolu kulüplerimizin her zaman olduğu gibi hakkıyla mücadele edeceklerine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.