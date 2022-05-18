Fenerbahçe’den Alexander Sörloth hamlesi! Ali Koç’un prestij transferi…

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği eski Trabzonsporlu forvet Alexander Sörloth'u gözüne kestirdi. Sarı lacivertli yönetim, 26 yaşındaki Sörloth'un menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı. İşte detaylar...

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’deki forvet arayışlarında tanıdık bir isim öne çıktı: Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alexander Sörloth.

Sarı-lacivertli yöneticilerin, 26 yaşındaki Norveçli'nin menajeriyle görüşüp ilk adımı attığı öğrenildi. RB Leipzig'in, 12 milyon Euro piyasa değerine sahip oyuncusu için 8 milyon Euro istediği; Norveçli forvetin menajerinin ise yıllık 3.5 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

ALMANYA’DA TUTUNAMADI

Sörloth'un talebi yüksek bulunsa da yeni teknik kadronun belirlenmesiyle görüşmelere yeniden başlanacağı belirtildi. Kulislerde; Başkan Ali Koç'un ‘prestij transferi' gözüyle bakılan bu takviye için şartları zorlayacağı konuşuluyor. Yıldızı Trabzon'da parlayan Sörloth, 20 milyon Euro'ya Crystal Palace'tan Leipzig'e transfer olmuş, bu sezon Sociedad'a kiralanmıştı.