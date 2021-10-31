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Fenerbahçe’den Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Altay Bayındır'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe’den Altay Bayındır açıklaması

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ameliyat edildi. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Altay Bayındır ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki file bekçisine geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte Fenerbahçe’nin Altay Bayındır mesajı:

“Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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