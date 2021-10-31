Fenerbahçe’den Altay Bayındır açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Altay Bayındır'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ameliyat edildi. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Altay Bayındır ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki file bekçisine geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte Fenerbahçe’nin Altay Bayındır mesajı:
“Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”