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Fenerbahçe’den ayrılan Sadık Çiftpınar, Malatyaspor’a dönüyor 

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı. Önceki sezonda da maaşında indirim yaparak Fenerbahçe'nin limit konusunda önünü açan Sadık 8 milyon TL olan alacağından vazgeçti.

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Fenerbahçe’den ayrılan Sadık Çiftpınar, Malatyaspor’a dönüyor 

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı lacivertli kulüpten alacağı 8 milyon TL’den de vazgeçti.

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SADIK’TAN BÜYÜK FEDAKARLIK: 8 MİLYON TL’DEN VAZGEÇTİ

Ocak 2019’da Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kulubüyle yollarını ayırdı. 8 milyon TL’lik alacağını bırakan defans oyuncusu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’a geri dönüyor. Sarı lacivertli kulübün takımda düşünmediğini belirttiği Sadık Çiftpınar eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde maaşında indirim yaparak Fenerbahçe’nin limit konusunda önünü açan Sadık Çiftpınar, 8 milyon TL alacağından vazgeçerek sarı lacivertli kulübe önemli bir kaynak yarattı.

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