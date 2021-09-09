Fenerbahçe’den ayrılan Zanka, Premier Lig’e gitti

Premier Lig'in yeni ekibi Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Zanka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fenerbahçe’den ayrılan Danimarkalı oyuncu Mathias Zanka ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini geçtiğimiz günlerde. feshetmişti.

Danimarka Milli Takımı’nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

İngiliz ekibi Huddersfield’tan 2019 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe’ye transfer olan Zanka, beklentilerin uzağında kalmış ve kısa süre içerisinde gözden çıkarılmıştı. Geçtiğimiz sezonu ülkesi ekiplerinden Kopenhag’ta kiralık olarak forma giyen tecrübeli stoper, 17 lig maçında 1 gol kaydetti.