Fenerbahçe’den bir yıldız transferi daha: Max Meyer

Transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe, RB Salzburg'dan kadrosuna kattığı Alman forvet Mergim Berisha'nın ardından bir başka Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

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Transfer penceresinin kapanmasına kısa süre kala art arda imzaları açıklayan Fenerbahçe, Köln ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elindeki Max Meyer’i kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe, 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max!” denildi.

Futbola Schalke altyapısında başlayan ve 5 yıl Alman ekibinin A takımında forma giyen Meyer, gösterdiği performansla 2018’de İngiltere’nin Crystal Palace takımına transfer oldu ancak beklentilerin altında kaldı. Ocak 2021’de Köln’le 6 aylık sözleşme imzalayan Meyer, Fenerbahçe’ye bonservisi elinde olarak geldi.

Bundesliga’da 156 maçta 17 gol-16 asist yapan Meyer, Premier Lig serüveninde oynadığı 46 maçta sadece 1 gol atıp 3 asist yapabildi. Genç yaşta sergilediği futbolla adından söz ettiren Meyer, son yıllardaki performansında düşüş yaşayan bir isim. 2018’de Crystal Palace’a transfer olmadan önce transfermarkt’teki piyasa değeri 20 milyon Euro olan Meyer’in şu anki değeri 1,5 milyon Euro.

“1-2 SENEDİR İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEMİŞ”

İmza sonrası konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, “Potansiyelini tartışmaya gerek yok. 1-2 senedir işler istediği gibi gitmemiş Meyer için. Bu yeni sayfada kendisi de Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşamak, potansiyeline ulaşmak isteyen, başarıya aç bir futbolcu” ifadelerini kullandı.

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