Fenerbahçe’den Burak Kunduracıoğlu açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu ve ekibiyle yolların ayrıldığı iddialarına yanıt verdi.

Sarı lacivertli kaynakların basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır kulübümüzde görev yapan Futbol A Takımı Doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile ilgili sosyal medyada çıkan “yollarımızın ayrılacağı” iddiaları doğru değildir” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan iddiaya göre; daha önce Galatasaray’da çalışan Burak Kunduracıoğlu ve ekibinin görevine son verildiği öne sürülmüştü.