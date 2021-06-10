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Fenerbahçe’den Burak Kunduracıoğlu açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı doktoru Burak Kunduracıoğlu ve ekibinin görevine son verileceği iddialarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Güncellenme: 22:38, 10/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’den Burak Kunduracıoğlu açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu ve ekibiyle yolların ayrıldığı iddialarına yanıt verdi.

Sarı lacivertli kaynakların basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır kulübümüzde görev yapan Futbol A Takımı Doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile ilgili sosyal medyada çıkan “yollarımızın ayrılacağı” iddiaları doğru değildir” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan iddiaya göre; daha önce Galatasaray’da çalışan Burak Kunduracıoğlu ve ekibinin görevine son verildiği öne sürülmüştü.

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