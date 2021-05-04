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Fenerbahçe’den Burak Yılmaz iddialarına cevap

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın transferi ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Güncellenme: 20:40, 04/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’den Burak Yılmaz iddialarına cevap

Fenerbahçe, Burak Yılmaz ile anlaştıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler’ olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir. İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır ‘kulüpten bilgi alıyorum’ yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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