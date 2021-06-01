Fenerbahçe’den Cengiz Ünder atağı

Fenerbahçe yeni sezon öncesi büyük düşünüyor. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder için atağa kalktı. Leicester City, Roma'dan 3 milyon Euro'ya kiraladığı milli futbolcunun 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İtalyan kulübü de 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Başkan Ali Koç devreye girip milli yıldızı kiralık olarak Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Emre Belözoğlu ise hem Cengiz'le hem de menajeriyle iletişim kurdu. Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder'i sarı-lacivertli formayı giymesi için ikna etmeye çalışacak.

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 19 resmi maça çıkan ve 941 dakika süre alan Cengiz Ünder, 2 gol atarken, 3 de asist yaptı.

BEŞ DAKİKADA TÜKENDİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, TOGEM-DER'in gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak üzere düzenlediği ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için imzalı 50 forma bağışlamıştı. Mesut Özil’in satışa çıkan formaları 5 dakikada tükendi.