Fenerbahçe’den çifte harekât

Kanarya’da yönetim sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek kaleci Berke ve başarılı orta saha Ferdi Kadıoğlu’na devre arasında imza attırmak istiyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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F.BAHÇE, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetimin devre arasında imza attırmayı planladığı iki oyuncudan Ferdi, geçen sezonların aksine ilk 11'de kendisine yer bulduğu için kalmaya sıcak bakıyor. Yöneticiler, gelecek sezon yabancı sayısı düşeceği için şu anda Hollanda 21 Yaş Altı'nda oynayan 21 yaşındaki futbolcudan A Milli Takım'ı tercih etmesi için de talepte bulundu.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Sarı lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi götürdüğü bir diğer isim olan Berke Özer ise artık yedek kalmak istemiyor. Kiralık olarak

iki sezon görev yaptığı Belçika'nın Westerlo takımında gelişim kaydeden 21 yaşındaki genç file bekçisi, Avrupa'dan gelen teklifleri de

değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe yönetimi ise uzun vadeli as kaleci Altay Bayındır'ı yüksek bonservis bedeliyle satarak, formayı Berke Özer'e devretmeyi planlıyor.

PEREIRA’DAN ÖNLEM!

BİR günlük iznin ardından Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de son Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın yoğun maç temposunda aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptırarak, olası sakatlıkların önüne geçmeyi hedeflediği bildirildi.