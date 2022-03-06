Fenerbahçe’den çok sert Zorbay Küçük tepkisi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hakemi Zorbay Küçük hakkında çok sert bir açıklama yayınladı.

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Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe’nin, sahasında Trabzonspor’u konuk ettiği maçta hakem Zorbay Küçük, 17. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Fenerbahçe Kulübü, Zorbay Küçük’ün bu kararına sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup, hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!”

GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK! HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ! TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2022

TFF, Süper Lig’deki 28. hafta hakemlerinden dördünü gündüz açıklamış, aralarında Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının da yer aldığı diğer maçların hakemlerini gece yarısı duyurmuştu.