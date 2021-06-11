Fenerbahçe’den dev proje! Gelir hedefi yıllık 200 milyon TL

Fenerbahçe, taraftarını da içine katarak büyük bir dijital dönüşüm çalışması sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, dijital dünyada yeni projelerle, kulübe sürekli gelir getirecek yeni kaynaklar oluşturmayı hedefliyor. Kulübün 2020 yılında dijital kanallardan elde ettiği toplam gelir 40 milyon TL iken, bu rakam 2021 yılı için 100 milyon TL, birkaç yıl içerisinde ise 200 milyon TL olarak belirlendi.

YENİ MOHİKAN GELİYOR

‘Youtube Katıl’, taraftar uygulaması Mohikan ve mobil oyun uygulamasını yürürlüğe koyan Fenerbahçe yönetimi, Fener-Market projesini de hayata geçirdi. Ayrıca FenerMarket'in mobil versiyonu Yeni Mohikan da çok yakın zamanda devrede olacak. İstegelsin işbirliğine benzer anlaşmalar, farklı birçok sektörden firmalarla yapılarak, fenerium.com bu anlamda çok daha aktif kullanılacak.