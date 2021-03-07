Fenerbahçe’den ‘Emre Belözoğlu istifa etti’ iddiasına jet yanıt

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışında alınan darbelerden sonra Fenerbahçe’de birçok kriz yaşanırken, Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun da görevini bıraktığı iddiaları ortaya atıldı.

Sezon başında Sportif Direktör olarak göreve getirilen ve transfer dönemindeki başarısıyla büyük takdir toplayan Belözoğlu’nun, kötü sonuçların kulüpte yarattığı rahatsızlık ve Teknik Direktör Erol Bulut ile arasındaki huzursuzluk nedeniyle istifa kararı aldığı öne sürüldü.

Tesislere giderek eşyalarını topladığı söylenen Belözoğlu’nun antrenmanı da izlemediği ancak, Başkan Ali Koç tarafından ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe’den jet yanıt

Haberin kamuoyunda yayılmasından kısa süre sonra resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu’nun fotoğrafını “Sonuna kadar Fenerbahçe” mesajıyla yayınladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu da “Asılsız haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Emre Belözoğlu’nun, Konyaspor maçı için şehre gidecek kafilenin de başında olacağı öğrenildi.

Asılsız haberlere itibar etmeyiniz.. https://t.co/uRqdpYlgF5 — Metin Sipahioğlu (@metinsipahioglu) March 7, 2021