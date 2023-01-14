Fenerbahçe’den, Fabio Borini sürprizi! Ali Koç’un teklifi…

Fenerbahçe, sözleşmesinin son 6 ayındaki İtalyan yıldızı transfer etmek için devreye girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasındaki pazarlık ortaya çıktı.

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’den hücum hattına Süper Lig'den bir takviye daha… Antalyasporlu Haji Wright'tan sonra Karagümrük'te kariyer sezonunu geçiren 31 yaşındaki kanat-forvet Fabio Borini de sarı-lacivertlilerin radarında.

İtalyan yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Transfer kulislerindeki iddialara göre; Başkan Ali Koç, Karagümrüklü mevkidaşı Süleyman Hurma ile Borini'nin durumunu görüştü. 2 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Hurma ise bonservissiz gelen tecrübeli futbolcu için verilen bu rakama sıcak baktı.

Görüşmeler bu hafta hızlanacak. Fabio Borini bu sezon 17 maçta 10 gol attı, 7 de asist yaptı. Borini, sol kanat başta olmak üzere hücumun her bölgesinde oynayabiliyor.

Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Borini, Swansea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Verona gibi takımlarda forma giydi.

İlginizi Çekebilir Sol Campbell'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı