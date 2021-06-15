Fenerbahçe’den flaş transfer: Serdar Dursun

Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, deneyimli forvet için bonservis bedeli ödenmediği belirtildi. Geçen sezon Bundesliga 2’de gol kralı olan ve Türkiye’den Beşiktaş dahil Almanya’dan birçok önemli kulübün transfer listesine giren Dursun, 5 yıl sonra yeniden Türkiye’ye dönmüş oldu.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

“Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98’de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!”

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ SERDAR DURSUN KİMDİR?

Futbola Almanya’da başlayan ve Concordia ve Hannover altyapısında yetişen Serdar Dursun, 2011’de Eskişehirspor’a transfer oldu. Daha sonra Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giyen Dursun, 2016’da tekrar Almanya’ya dönerek Greuther Fürth’e imza atmıştı. 2018’de Darmstadt’a transfer olan Dursun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2’de oynadığı 33 maçta 27 gol atarak gol kralı olmuştu. Deneyimli forvete Türkiye’den Beşiktaş’ın yanı sıra Almanya’dan da Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04’ün teklif yaptığı iddia ediliyordu.