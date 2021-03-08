Fenerbahçe’den Galatasaray’a gönderme! ‘Marcao milletvekili mi oldu?’

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor’u 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hastaneye kaldırılan Pelkas’ın durumunu anlatan Baki daha sonra isim vermeden Galatasaray’a ve Abdurrahim Albayrak’a tepki gösterdi. İşte Selahattin Baki’nin açıklamalarından satır başları…

“İLK DARBEDE BAYILDI”

“İnsan sağlığı, her şeyden önce! Pelkas aldığı darbeler yüzünden kendisi beyin, boyun ve göğüs tomografisi çekildi. İlk gelen sonuçlar iyi. İlk aldığı darbede bayıldı, geçici hafıza kaybı yaşadı. Hastanede şuuru yerine geldi. Kötünün iyisi bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Birkaç gün dinlenmesi, müşahade altına alınması gerektiğini söyledi doktor.”

“HALA UTANMADAN BAĞIRIYOR”

“Bugün hepimizin istediği özlediği bir ilk yarı izledik. Güçlü bir ilk yarıydı. Skoru da bulduk. Daha da fazla bulabilirdik. İkinci yarıda durağan oynadık ve farkı açtık. Artık hakikaten böyle bağırıyorlar. Adalet istiyoruz diye çığırtkanlık yapıyorlar. Bu artık komedi! Bu camia 2011 yılından beri, bir de 2014’te şampiyon oldu. 7 yıldır şampiyonluğu yok. Hala utanmadan bağırıyor, çağırıyor. Sen değil miydin Fenerbahçe kurşun yediğinde oradan otobüsle güle oynaya geçen? Neyin adaletinden bahsediyorsun sen? Bu camianın canına kast edildi.”

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“İNSANDA UTANMA OLUR”

“2 haftadır bu takımın oyuncular sedyeyle, ambulansla stadyumdan çıkıyor. Algıyla Türkiye’de kariyer yapanlar var. Bu lobi faliyetlerinin, bu çığırtkanlığı kimlere yarıyor, kimlere yaramıyor ortada. Spor kamuoyu buna uyansın. Rekabet bir yere kadar. İnsan da biraz utanma olur. Pelkas’a yapılan hareket! Gecenin nakavtı diye boksçuya ekstra bonus verilir. Bir kart yok ya. İnsanda insaf utanma olur.”

“MARCAO MİLLETVEKİLİ Mİ?”

“Bizim inancımız sonsuz. Ben burada çıkalım, sahada cenkleşelim, hakem faktörü olmasın şampiyon oluruz. Herkesten çok daha iyiyiz, çok daha motiveyiz. İki hafta üst üste sedyeyle oyuncu uğurluyoruz. Ne sarı kart var, ne de bir gündeme getiren. Artık isim vereceğim. Marcao diye bir adam var. Biz kaçırdık mı milletvekili mi oldu? Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var. Fenerbahçe’de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?”

“OMUZ OMUZA MAÇA UĞURLAYALIM”

“Ligin boyu kısaldı. Bizim her zaman karşımızda olan lobiciler, algıcılar ayaklandı. Biz tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp kol kola girelim. Yeter ki bölünmeyelim. Bütün eleştirileri yönetime yapın. Bu takımı 12 hafta el bebek, gül bebek, omuz omuza her maça uğurlayalım. Az bir dönemeç kaldı.”

“ACINASI BİR HALDEYİZ”

”Balık baştan kokar. 1 hakem, 1 MHK başkanı değiştirmekle bu işler düzelmez. Medyada, MHK’de, TFF’de 25-30 yıldır çöreklenmiş bir zihniyet var. Ahmet’i aldık, Veli’yi koyduk diyecek bir Türk futbolu yok ortada. Acınası bir haldeyiz. Utanması gerekenlerin en çok bağırdığı ve en çok hakları aldığı bir dönemden geçiyoruz. Yazıktır.”

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“PELKAS İLK SKORU SORDU, SONRA KARTI”

”Pelkas, bana ilk skoru sordu, 3-0 dedik. Kim attı dedi, Serdar’ı söyledik. Baş parmağıyla ‘Okey’ dedi. ‘Kart gördü mü’ dedi, ‘Görmedi’ dedik. Şaşırdı. Böyle bir ortam görmedi çocuk tabii daha önce.”

“BU KADAR LOBİYE YAZIK GÜNAH”

“Bizim camianın tabii de ekstrem tutkusu var. Ben de çok yakından biliyorum. Ben de kısa süre önce tribünden bir adamdım. Bizim tutkumuz bazen can yakıyor. Oyunu beğenmeyebilirsiniz ama madalyonun hep 2 tarafına bakmamız lazım. Deplasmanlarda en iyi dönemdeyiz. Kendi evimizde kötü. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Biz bazen öyle reaksiyon veriyoruz ki yılların birikimi, travması bu. Şu 12 maç bir omuz omuza verip yürüyelim. İlk futbol tecrübem burası değil. Bu takımda ciddi karakteri yüksek oyuncular, sportif direktör, yönetim, başkan var. Bu kadar yerden yere vurulan Fenerbahçe var. Bir maç oynayıp Beşiktaş’a gideceğiz. Her şey değişebileceği bir ortam var. Nötr insanlar da bir dur demeli bu algıya. Bu kadar lobiye yazık günah yani.”