Fenerbahçe’den Galatasaray’a yaylım ateşi: İftira, şantaj, hadsizlik, seviyesizlik

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bitti ancak kavgası bitmedi. Karşılaşmanın ardından hafta boyunca açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticileri, Kadıköy deplasmanında kendilerine kötü muamele yapıldığını belirtmişti.

Seyircisiz oynanması gereken maça 3 bin kişi alındığı iddiasında bulunan Galatasaray’a videolarla yanıt veren Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, tribün görüntülerini yayınladı. FB TV’de yayınlanan görüntülerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e stada girerken kimlik sorulduğu iddiası çürütülürken, maç sonunda Galatasaraylı oyuncuların protokole yaptığı hareketler de ekrana yansıtıldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın “Vedat Muriqi, İrfan Can ve Mert Hakan’ın bende fotoğrafları” var sözlerini yorumlayan Sipahioğlu, “Şantaj içeriyor” ifadelerini kullandı. İşte Metin Sipahioğlu’nun açıklamaları ve görüntüler:

“Bu seviyeyi muhattap alıp almamayı çok düşündük. Ancak gördük ki, Türk spor kamuoyunun bir kısmında çamur at izi kalsın mantalitesinin haksız sonuçlar verdiğini gördük. Galatasaray yönetimi tarafından yapılan tüm iftiraları somut görüntülerle kanıtlamak için buradayız. Programın ilk bölümünde tüm bu yalanları kanıtlayacağız. İkinci bölümünde ise hakem olaylarına değineceğiz. Bu programı yapmamızın bir nedeni de, kalan 16 haftada demeçler artabilir. Bu noktada ilgili camianın yönetiminin tüm mantalitesinin yalanlar üzerine kurulduğunun benimsenmesi ve sonraki açıklamalarının sorgulanması gerekliliği nedeniyle bu programı yapıyoruz.”

“Bir yanlış varsa kulübe ait değil”

“Bu programda seçeceğimiz kelimelere özenle dikkat edeceğiz. Ancak ortada çok ciddi bir suç var. Bir camiaya yaptıkları iftiralar ve yalanlar var. Bu seviyeyi biz yaratmadık, kendileri yarattı. Bazı söylemlerimiz olursa bu şekilde değerlendirilsin. Hem yalan söylüyorlar, hem bilgisizler. Türkiye’deki tüm statların protokolü Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne aittir. Biz listeyi Ankara’ya yollarız kontrolden sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne yollanır. Protokole alınanların yetkisi Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ndedir. Cahillik yaptıkları konu bu konudur. Orada bir yanlış varsa kulübe ait değildir. Ama Gençlik Spor İl Müdürlüğü de zan altında kalmasın müthiş ağırlamışlar. Birazdan görüntüleri göreceğiz”

Yalan ve İftira 1: Protokol girişinde isim kontrolü yapıldı ve bekletildik. Gerçek: Yetkililerce misafirperverce karşılandıkları, isim kontrolü bile yapılmadan hızla içeri alındıkları görüntülerce sabittir. Ayrıca tüm protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü kontrolündedir. pic.twitter.com/Fa1sEKPdu4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

“Galiba fazla film izliyorlar”

“Sayın Mustafa Cengiz ve herkes teker teker içeri alınıyor ve isim bile sorulmuyor. Hakikaten insan bu görüntülere bakarken ‘acaba biz yapmadık da birileri bir ayıp mı etti’ dedik. Bu kadar rahat içeriye giriş, kimseye isim sorulmaması, akabinde çıkıp böyle demeçler veriyorlar. Bu sadece bir yalanları. Galiba fazla film izliyorlar. Sanata düşkünler. Hayal güçleri çok yüksek. Bir yandan da şifre 1907 diyecek kadar hayal güçleri düşük. Her 1907 diyeni stada aldılar yalanı ikinci yalanlarıydı. Şifreyle stada alınma Türkiye tarihinde olmamıştır. Bu akılları onlara kim veriyor. Başkanlarının böyle bilgilendirilmesi de çok büyük hata. Bizim 1907 Tribünü ile protokol tribünü yan yana. Gelenlere 1907’ye mi geldiniz, protokole mi geldiniz?’ diye soruluyordu. Mustafa Cengiz bunları kendisi söylüyorsa çok büyük hata yapıyor. Onu yönlendiren varsa onlar çok yanlış yapıyor. Hiçbir stada şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler. Mustafa Cengiz’in dediği gibi şifreyle alınsaydı 200-250 bin taraftar kuyruk oluştururdu. Ama görüntülerde taraftarların HES koduyla alındığı görülüyor. Maalesef Mustafa Cengiz çocukça diye bir tabir kullanmış ancak hangi söylemlerin çocukça olduğu anlaşılmıştır.”

“Bu iş tehlikeli yerlere gidiyor”

“Yusuf Günay sözlerine çok dikkat etsin. Fenerbahçe taraftarı için, ‘militan’ kelimesini nasıl kullanabiliyor? Böyle kelimeleri kullanmaya kimsenin hakkı yok. Bu söylemler Türk sporunu farklı yerlere götürür. Kendisi bunun altından kalkamaz. Hem yalan söyleyeceksiniz. Bir de militan gibi kelimeler kullanacaksınız. Bu iş tehlikeli yerlere gidiyor. Sorumlu yönetim kurulu üyeleri olarak buradayız. Taraftar kimliğimle burada olsam farklı şeyler söylerim. Milyonlarca taraftarı olan camiaları temsil eden kişiler olarak bu kelimeleri söyleyemeyiz. Yusuf Günay’ı da ‘militan’ kelimesi nedeniye uyarıyoruz.”

“Nerede bu 3 bin kişi”

“Bu tribünün kapasitesi 1265 zaten. Toplamda 250’ye yakın insan var. Fenerium tribünün en üstü de boş. Ne üstte, ne altta insan var. 1907 locasında da orta bloklarda boşluklar bırakarak 250 insan var. Diğer localar da dolu diyorlar. Maraton tribününde de bizim iki loca çeşidimiz var. Üst loca olan kısım pankartla kapalı. Alt localar da beyaz brandalarla kapalı. İnsan olmadığı gibi localar kapalı durumda. Şimdi ben soruyorum, nerede bu 3 bin kişi. Yalanlarınızla 1 hafta boyunca bütün Türkiye’yi kirlettiniz. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz, ya da kabul edeceksiniz ki yalan söyledik devam edeceğiz. Görüntüler sabit. Emniyet, 1907 Tribünü’ne çıkarak tespit yaptı. Onlar da 250 kişi olduğunu tespit ettiler. Onların söyledikleri gibi bir durum yok.”

Yalan ve İftira 3: Stadyuma 3000 taraftar alındı, tüm localar doluydu. Gerçek: 1.295 kişi kapasiteli 1907 locasında çok kısıtlı sayıda, 250'ye yakın insan olduğu, diğer locaların ise tamamen kapalı olduğu, stadın başka hiçbir bölümünde insan olmadığı görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/bI9r0Y9ldl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

“Bu seviyesizlik olduktan sonra…”

“Bazı oyuncular protokol tribününe provokasyon içeren hareketler yaptılar. Bizim yöneticilerimiz bile içeri girmişken nasıl provokasyon yapmış onu göreceğiz. Galatasaray yöneticilerinin yönetici olduklarını unutup holigan gibi çileden çıkmış gibi nasıl davrandıklarını göstereceğiz. Edepsizliği, seviyesizliği kamuoyu görecek. Hiçbir rakibimiz Kadıköy’de böyle bir tavır sergilemedi. Belhanda ve Onyekuru, protokol tribününe çocukça hareket yapıyor. Galatasaray Yönetimi, bunları susturacağına, protokolde hep beraber tezahürat yapıyor. 45 kez rakip ağırladık, böyle bir şeyi ilk kez gördük. Başkanımız medeni şekilde tebrik etti. Bu seviyesizlik olduktan sonra başta başkanımız giderek yerinde gerekli uyarıları yaptık ve hemen içeri girdiler.”

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“Ne büyük başkanımız varmış ki…”

“Yalana yönelik algı operasyonu yapıyorlar. Sanki başkanımız emniyete küfür etmiş durumuna devam ediyorlar. Bu kadar hadsiz bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Burada Mustafa Cengiz ciddi seviyede yanlış yolda. Bu yol yol değildir. Tüm diğer yalanlarının yanında bunu da şiddetle kınıyoruz. Bir tarafta tebrik eden başkan ve provokasyon yapan futbolcular var. Bunları yapanların yanına kâr kalmasın. Gittiğimiz her deplasmanda saygıyla karşılanıyoruz. Artık bu tescilli yalanları herkesin konuşması lazım. Onlara göre de ne büyük başkanımız varmış ki, alkışlayın diyor alkışlıyorlar. 17 kulübe imzalayın diyor, imzalıyorlar. Bunu biz yapmadık. Her şey zaten ortada kanıtlı şekilde. Bir günlük çalışmayla tüm yalanlar somut şekilde ortaya döküldü. Bu kadar rahat yalan söyleyince, bu kadar rahat ortaya çıkıyor.”

Yalan ve İftira 4: Maç sonu küfür ettiler, stat amiri gibi davrandılar. Gerçek: Başkanımızın maç sonu rakip başkan ve yöneticileri tebrik ettiği fakat sonrasında önce rakip futbolcuların ardından da holigan gibi davranan yöneticilerin provokasyon yaptığı görüntülerce sabittir. pic.twitter.com/e4mf6o6vCr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

“Sanki bir komplo kurmuşuz”

“Maçtan sonra soyunma odasında insanlar sevinebilir. Oyuncular, teknik personel sevinçler yaşanabilir. Ama buralardan ortaya çıkan görüntülere ceza verilebiliyor. Görüntüyü ortaya koyan Etebo adlı oyuncuları. Resmi Instagram hesabında paylaştığı bir görüntü. Sanki biz Fenerbahçe olarak komplo kurmuşuz. Soyunma odalarına kamera kurmuşuz biz servis etmişiz. Senin oyuncun bunu paylaşıyor ve ‘Nereden servis edildiği bilinmeyen görüntüler’ diyorsunuz. Bu tür oyunculara gerek yok. Etebo çekmiş, yanlış yapmış uyarırsınız oyuncunuzu. Ceza konusu bizi ilgilendirmez ama TFF olarak PFDK olarak buna ceza vermezseniz, sonra her oyuncu küfür olan hakaret olan görüntüler paylaşır ceza almaz. Ayıp olan ‘Fenerbahçe Başkanı emniyet güçlerine küfür etti’ diyecek kadar kendini kaybeden başkanın, kendi futbolcusunun küfürünü ‘kim küfür etmiyor ki’ diyerek savunması. Bu artık yalanın yanında çok büyük bir çelişkidir. Bunlara artık biz değil, spor kamuoyunun yorum yapması lazım. Burada bir yanlış varsa Etebo’ya da ceza verilmemesidir. İlgili madde de çok açıktır.”

‘Albayrak’ın sözlerinde şantaj var’

“Fenerbahçe’nin iki profesyonel futbolcusu Mert Hakan ve İrfan Can, Vedat Muriqi de daha önce oynamış oyuncusu. Abdurrahim Albayrak’ın profesyonel resmi oyuncuları hakkında neler söylemiş bakalım. Bunları bir kapalı grup toplantısında söylemişler. Ve medyaya döküldü. Yalanlama da gelmeyince bunlara karşılık vermekle yükümlüyüz. Galatasaray’ın Asbaşkanı’nın Fenerbahçe oyuncuları hakkında Galatasaraylı oldukları iddiasını ortaya atması. Yine burada şantaj var. ‘Elimde fotoğraflar var kimseye vermedim’ demesi şantaj içeriyor. İki sene önce ‘VAR kayıtları elimizde’ diyerek şantaj yaptıklarını Türkiye hatırlar.”

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“Galatasaray transferde usulsüzlük yapmakta”

“Galatasaray yönetimi maalesef yurt içindeki pek çok transferde usulsüzlük yapmakta. Kulüp ile anlaşmadan önce oyuncularla anlaşmakta. Bunun nedeni çok basit. Önce oyuncuyla görüşürseniz ondan sonra oyuncuyu da yanınıza alırsanız bonservis pazarlığında işiniz kolaylaşır. Oyuncuya da ‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedirtmeye çalışıyorlar. Bu UEFA’nın, FIFA’nın ve TFF’nin kurallarına aykırı bir durumdur. Oğulcan Çağlayan olayında aldıkları cezayla resmiyete dökülmüş bir usulsüz transfer cezası var. Türkiye’deki hemen hemen bütün Anadolu kulüpleri bu yaklaşımdan rahatsız. Geçen sene Vedat Muriqi için ‘Rize’de Aslan yatıyor’ dediler, çocukluk fotoğraflarında Fenerbahçeli olduğu ortaya çıktı. Aynı şeyi İrfan Can Kahveci için yapıyorlar. İrfan’ın Başakşehir’de oynarken kendi arabasında yaptığı bir paylaşım var. Dile getirdiği iki oyuncu var Emre Belözoğlu ve Alex de Souza. Herhalde çok koyu Galatasaraylı olan İrfan Can, tutmadığı takımın iki sembol oyuncusu yerine kendi takımından isimler sayardı.”

“Madem bu kadar yakındınız…”

“Vedat Muriqi gibi bir oyuncuya ‘hasta Galatasaraylı’ diyebilmek, aynı yalanı İrfan üzerinden sürdürmek meziyet isteyen bir olay. Madem bu kadar fotoğrafınız var, bu kadar yaklaştınız transferlere. Vedat Muriqi, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci. Fotoğraflar da çekmişsiniz, boynunuza sarılmış. Ama Fenerbahçe işi bitirmiş. Hem de birkaç gün içinde. Burada asıl sorulması gereken soru, madem bu kadar yakındınız nasıl bunu yapamadınız?”

“Sezon başında da algı yapmaya çalıştılar”

“Galatasaray yönetimini geçen cumartesiden beri yalana dayalı şekilde Fenerbahçe’yi iftiralarla suçladıklarını kanıtlarıyla, tescilli yalanlarını ortaya dökmüş olduk. Bu son konu. Ligin artık son dönemleri. Geçen sezonun devre arasında yine aynı yönetim anlayışıyla, bir de bunların medyada uzantıları var. Zorlu operasyonu algısı çektiler. Fenerbahçe’yi Zorlu kelimesiyle yan yana getirip, slogana dönüştürdüler ve saldırı yaptılar. O noktadan sonra Fenerbahçe çok ciddi hakem hataları zincirine maruz kaldı. Aynı dönemde de en fazla lehine hakem hatası yapılan takımın kim olduğu biliniyor. Aynı arkadaşlar sezonun başında da algı yapmaya çalıştılar. Nedir bu algı? Rıdvan Dilmen sezonu üzerinden Serdar Tatlı ve Fenerbahçe’yi bağdaştırmaya çalışıp hakemleri etkileyen bir konuma sokmaya çalışıyorlar. Artık Türkiye spor kamuoyunun buna tok olduğunu düşünüyorum. Çok net şekilde Galatasaray maçındaki golümüz ofsayt çizgisi manipüle edilerek sayılmadı.”

“Medyadaki tetikçileri…”

“Galatasaray Başkanı ‘ben Serdar Tatlı’nın MHK Başkanı olmasını destekledim’ diyor. Bunu Fenerbahçe Başkanı söylemiş olsa ve derbide bizim sayılmayan golümüz Galatasaray’ın olsa ve ligin üstü 5 puan etkilense ortalık nasıl olurdu? Medyadaki bazı uzantıları, tetikçileri. Nasıl yorumlar yapardı? Geçen seneki Zorlu algısının kaç katı olurdu?”