Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın sakatlıklarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Helsinki karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi’nde Helsinki ile oynayan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır” denildi.

İrfan Can Kahveci’nin yaklaşık 2 hafta, Filip Novak’ın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.