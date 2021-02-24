Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo açıklaması

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun durumu hakkında açıklama yapıldı.

Güncellenme: 18:01, 24/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo açıklaması

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30'da başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Luiz Gustavo özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü.

Sarı lacivertliler, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İlginizi ÇekebilirSon dakika | Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı...Son dakika | Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı...