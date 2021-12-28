Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci’ye uyarı: ‘Kendine gel’

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin hayal kırıklığı yaratması gündem oldu. Yaşadığı sakatlıklar, özel hayatına dikkat etmemesi ve vasat performansıyla tartışılır duruma gelen milli futbolcuya yönetimden hayli sert uyarılar geldi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi yaşanıyor. Geçen sezon devre arasında 13 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcunun saha içi performansından çok agresif görüntüsüyle gündeme gelmesi rahatsızlık yarattı.

Beklentilerin altında performans sergileyen İrfan Can, sakatlığı nedeniyle 11 ve cezalarla 2 maç olmak üzere 13 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. Vasat futboluyla birlikte disiplinsiz davranışlarıyla Malatya maçında oyundan çıkarken teknik heyete tepki gösteren milli futbolcu, yönetim tarafından sert bir şekilde uyarıldı.

İrfan Can'a “Kendine gel” ikazı yapıldı. Yıldız futbolcu, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla 25 maçta 1 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

SERDAR AZİZ’DE KIRIK VAR

Fener’de sakat futbolcularla ilgili kulüp sitesinden bilgi verildi. Arka üst adale yapışma yerinde tendinit bulguları tespit edilen Gustavo günü tedavi programları ile geçirirken; sağ elinde kırık bulunan Serdar Aziz sahada bireysel antrenman yaptı. Ferdi Kadıoğlu ve Berisha'nın tedavileri devam ederken, Altay Bayındır ise bireysel çalışmalarla günü tamamladı.