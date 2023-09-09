Fenerbahçe’den istifa eden üye bir daha dönemeyecek!

Fenerbahçe Kulübü'nde istifa eden üyelerin yeniden alınmamasına karar verildi. Genel kurulda yapılan oylamada üyeler, yönetimin sunduğu maddeye karşı çıktı.

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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu’nda, istifa eden üyelerin yeniden üyelik şartları tartışıldı. Gündemdeki 6. maddede yer alan ve istifa eden üyelerin yeniden üyelik işlemlerini yerine getirerek üye olabilmesine izin veren maddeye, bazı üyeler tarafından tepki gösterildi.

Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, yönetim kurulunun bu maddeyi mevcut haliyle kalması yönünde karar değiştirdiğini belirtti. Pekin, “Bize gelen talepler ve öneriler doğrultusunda tüzük tadil metnimizde, istifa eden üyelerin başvurdukları takdirde tekrar kulübe üyeliğini öngördük. Ancak giriş ücretinin tamamını ödemeleri gerekiyor. Hazirun da bu karara destek verdi. Oylamaya gerek kalmadı.” dedi.

Yapılan oylama sonucunda, istifa eden üyelerin yeniden üyelik şartları değiştirilmedi ve madde mevcut haliyle kabul edildi.

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