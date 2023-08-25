Fenerbahçe’den Kocaelispor’a
Fenerbahçe'de 19 yaşındaki genç futbolcu Emir Ortakaya, Kocaelispor'a kiralandı.
Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Emir Ortakaya’yı 1’inci Lig ekibi Kocaelispor’a kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, akademimizden yetişen oyuncularımızdan Emir Ortakaya önümüzdeki sezon Kocaelispor’a kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz.”
Geçen sezonu bir başka 1’inci Lig ekibi Göztepe’de tamamlayan genç stoper, 33 maçta görev alıp 1 gol kaydetmişti. (DHA)