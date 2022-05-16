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Fenerbahçe’den Nazım Sangare açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Karagümrük maçında sakatlanan Nazım Sangare'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe’den Nazım Sangare açıklaması

Fenerbahçe, Nazım Sangare için sağlık bilgilendirmesi paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sangare’nin ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edildiği ve futbolcunun tedavisinin başladığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:

“Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare’nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”