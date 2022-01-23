Fenerbahçe’den Novak ve Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan futbolcular Novak ve Serdar Aziz'in son durumu hakkında bilgi verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Serdar Aziz 42., Filip Novak ise 55. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Fenerbahçe Kulübü, Serdar Aziz ve Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır.”