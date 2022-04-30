Fenerbahçe’den olay açıklama: Savcılar göreve! Hesap soracağız

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Antalyaspor maçında açtığı pankartın ardından çok sert bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da konuyla ilgili girişimlerin destekleneceğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor’un Antalyaspor maçı öncesi tribünde açtığı pankart, Fenerbahçe Kulübü’nün tepkisini çekti. Pankartta Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın omzundaki silahta ‘Kanarya’ olması, sarı lacivertli camiayı adeta çileden çıkardı.

Twitter’dan seri paylaşımlar yapan Fenerbahçe Kulübü, #SavcılarGöreve ve #HesapSoracağız etiketleriyle savcıları göreve çağırdı. Yapılan açıklamada, “Halkı, taraftarları birbirine düşüren Trabzonspor Kulübü’nün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da, sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımları alıntı yaparak, “Yüksek Divan Kurulu olarak, Yönetim Kurulumuzun yapacağı tüm hukuki girişimleri sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Yüksek Divan Kurulu olarak, Yönetim Kurulumuzun yapacağı tüm hukuki girişimleri sonuna kadar destekliyoruz. https://t.co/bzybvgpIWX — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) April 30, 2022

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Savcılar göreve! Terör örgütünün duruşunu sahiplenen, takım otobüsüme yapılan saldırıyı meşrulaştıran, toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz.”

“FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYOR…”

“Savcılar göreve! Halkı, taraftarları birbirine düşüren Trabzonspor Kulübü’nün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyoruz. Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor. FETÖ ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor.”