Fenerbahçe’den paylaşım: ‘Ofsaytımsı’ ile başladı, ‘elimsi’ ile devam etti

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında yaşananlara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi ve hakem Ali Palabıyık'ı hedef tahtasına koydu. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a da gönderme yaptı.

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Süper Lig 22. haftasında Adana Demirspor’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düştü. Maçın hakemi Ali Palabıyık’a tepki seslerinin yükseldiği gecenin ardından Fenerbahçe’den gündem yaratan paylaşım geldi.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ofsaytımsı ile başlayan süreç ‘elimsi’ ile devam etti! Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek!” ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe’nin gönderisinde, teknik direktör Jorge Jesus’un kırmızı kart görmesine neden olan itiraz anında, hakem Ali Palabıyık’ın gülümsemesinin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.

Kısa süre sonra bir paylaşım daha yapan sarı lacivertli kulüp, “VAR’ı hakemi, MHK’sı rakipleri… Kurulan ittifaları, bozacağız oyunlarını!” yazdı.

VAR kayıtları açıklanan Sivasspor-Galatasaray maçında, ev sahibi ekibin iptal edilen golünde hakemler arasındaki konuşmda “ofsaytımsı” kelimesi dikkati çekmiş ve tartışmaların odak noktası olmuştu.

VAR'I HAKEMİ, MHK'SI RAKİPLERİ…

KURULAN İTTİFAKLARI, BOZACAĞIZ OYUNLARINI! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2023

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