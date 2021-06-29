Fenerbahçe’den savunmaya takviye: Steven Caulker

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi transferde bomba bir ismi resmen açıkladı. İki buçuk sezondur Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen stoper Steven Caulker, sarı lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a davet edildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, 29 yaşındaki deneyimli stoperin sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Kariyerine Tottenham’da başlayan ve daha sonra Bristol City, Swansea, QPR, Cardiff, Liverpool gibi kulüplerde devam eden Caulker, 2018-19 sezonu devre arasında Aytemiz Alanyaspor’a transfer olmuştu. Caulker’ın Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sona erdiği için Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyecek.

Geçen sezon Süper Lig’de 32 maçta forma giyen Caulker, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

İşte Fenerbahçe’nin yaptığı Steven Caulker açıklaması:

“Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır.”